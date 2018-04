Corsobuurtschap Crescendo verhuist tijdelijk naar werf in Valkenswaard

Voor de toekomst wordt voor Crescendo toch weer voorzien in een bouwlocatie aan de Stakenborgakker, op of nabij de huidige bouwplek. Daar is het buurtschap jarenlang gedoogd. Na tien jaar kan er geen tijdelijke vergunning meer afgegeven worden.

Volgens Crescendo-voorzitter Ronald Balmer ziet het er naar uit dat deze tijdelijke voorziening een jaar duurt. Alles is er immers op gericht dat er in de Stakenborgakker een permanente locatie komt. Balmer: ,,In de eigen wijk is de meest ideale plek.” Voor de definitieve plaats in de Stakenborgakker moeten nog procedures van het bestemmingsplan doorlopen worden. Daar wordt een combinatie gemaakt van nieuwe woningen en een corsobouwplaats.