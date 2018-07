Creatieve plek op de Markt in Valkenswaard moet waarschijnlijk al snel verkassen

VALKENSWAARD - Nog geen half jaar na de opening verkeert het creatieve, sociale centrum Blackline Art Studio in Valkenswaard al in onzekerheid over de toekomst.

Ze hebben weliswaar nog geen officieel bericht gehad van anti-kraakverhuurder Ad Hoc, maar via via hebben de initiatiefnemers gehoord dat ze waarschijnlijk dit jaar moeten vertrekken uit het voormalige ABN Amro-pand aan de Markt.

Kunstenares Rita Staals en haar partner Pieter Rebergen openden in maart hun bijzondere honk in het centrum van Valkenswaard. De initiatiefnemers wisten dat hun plek aan de Markt tijdelijk was. Dat het verblijf van zo korte duur zou zijn, hadden ze niet verwacht. ,,We hadden gehoopt dat we twee jaar konden blijven, maar het lijkt erop dat we er eerder uit moeten", zegt Staals. Vastgoedbedrijf Bureau Aard wil het oude bankgebouw slopen en er een nieuw gebouw neerzetten met acht appartementen en winkelruimte.

Gezellig

Blackline Art Studio laat zich moeilijk onder één noemer vangen. Knutselen, fröbelen, pianospelen, kinderfeestjes houden, het kan er allemaal. ,,Iedereen mag hier vrij naar binnen stappen, je bent nergens toe verplicht", legt Staals uit. ,,Er komen mensen die hun verhaal kwijt willen, eenzame mensen ook. We praten, lachen, spelen piano. We brengen leven in de brouwerij. Het is gewoon altijd gezellig hier."

Staals hoopt dat er een andere geschikte plek beschikbaar komt in Valkenswaard. Zelf heeft ze al wel rondgekeken, maar een betaalbaar onderkomen heeft ze nog nog niet kunnen vinden. ,,De prijzen zijn schrikbarend hoog." Toch heeft ze er vertrouwen in dat het goed komt. ,,Ik heb niet het gevoel dat het in elkaar gaat klappen. We moeten moed houden, er gebeuren hier te veel leuke dingen." Ze zoeken een ruimte van ongeveer driehonderd vierkante meter. ,,We zijn in principe blij met alles wat we kunnen krijgen."