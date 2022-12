David is 1.000ste OLV-baby van 2022: “Eigenlijk uitgerekend voor kerstdag, maar we zijn superblij”

Het is van 2018 geleden dat er in het OLV-ziekenhuis in Aalst meer dan 1000 bevallingen op jaarbasis waren. Ook in 2011 werd die kaap overschreden. “Eerder dit jaar, namelijk in oktober 2022, haalde de materniteit van het OLV-ziekenhuis op Campus Aalst het record van 120 bevallingen in één maand. Het was toen al duidelijk dat ook de jaargrens van 1000 bevallingen mogelijk zou overschreden kunnen worden”, zegt het ziekenhuis.