De familie Van Kessel wil de boom voor hun deur kappen, maar dat mag niet van de gemeente Valkenswaard

De Hollandse linde voor hun huis aan de Dommelstraat zorgt al jaren voor ergernis bij de familie Van Kessel uit Valkenswaard. De boom laat vieze kleverige troep vallen op hun inrit en auto. Ze hebben er naar eigen zeggen al vaak over geklaagd bij de gemeente.

In het voorjaar van 2016 waren ze er helemaal klaar mee en deden ze iets wat niet mocht: ze snoeiden de boom op eigen houtje. Of eigenlijk is kandelaberen de juiste term, vindt Louis. ,,Dan snoei je een boom in kaarsvorm.” Het werd een duur grapje. Externe deskundigen concludeerden dat de 168 centimeter dikke boom, met een kroon van 7 bij 7 meter, door de ingreep ‘onherstelbaar was beschadigd’. De rekening loog er niet om.

Flinke boete

Eerst viel een nota van ruim tienduizend euro op de mat bij de familie Kessel. Na protest werd dat bedrag gehalveerd. Dik vijfduizend euro moesten ze uiteindelijk aan de gemeente betalen. Voor dat geld zou in elk geval een andere boom worden geplant bij de oprit. Het zou een boompje worden met een omvang van 16-18 centimeter. Dat exemplaar was op zichzelf niet zo extreem duur, een paar honderd euro, maar voordat die boom dezelfde waarde zou hebben als de ‘verpeste’ 55 jaar oude linde, kostte dat de gemeente een bom duiten.

Daar moest de familie voor betalen. En dat deed ze. Maar nu vraagt Liesbeth zich af: ,,Waar hebben we nu eigenlijk voor betaald?” De laatste termijn is al meer dan een half jaar geleden voldaan. De lindeboom staat nog steeds op dezelfde plek. En besmeurt nog steeds een (kleiner) deel van de oprit. Van onherstelbare schade aan de linde is op het eerste oog niets te zien. Sterker: ,,Mensen uit de buurt zeggen dat het de mooiste is van de straat”, zegt Liesbeth.

Omzagen

Ze is pissig over de hele gang van zaken. Ze had op z’n minst verwacht dat de ‘afgeschreven’ linde wel snel zou worden verwijderd door de gemeente. ,,Wanneer komen ze die boom nou eens omzagen?” Hoe het met de vervangende boom zit, weet ze niet. ,,Van de gemeente hebben we helemaal niets meer gehoord”, zegt Liesbeth. Het is trouwens niet zo dat ze ontzettend naar die nieuwe boom uitkijkt. ,,Wat mij betreft hoeft die er niet te komen. Die belemmert vanaf de oprit toch alleen maar het zicht op de weg.”