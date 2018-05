De Kreijenbeek in Valkenswaard gaat op de schop

Binnen afzienbare tijd gaat het regenwater in de Valkenswaardse wijk De Kreijenbeek voortaan gewoon de grond in. De afvoer en deels ook de daken van de huizen worden losgekoppeld van de riolering. Tegelijk met deze werken wordt de Kreijenbeek ingericht als een dertig-kilometergebied. In de tweede helft van het volgend jaar moet alles weer op orde zijn.

Tijdens de informatiebijeenkomst dinsdagavond ontstond enige commotie over de herinrichting van het oostelijk stukje Valkenierstraat. Het ging daarbij vooral over de verkeersmaatregelen. In de nieuwe situatie komt aan de noordkant van de straat een parkeerstrook. De overzijde van de Valkenierstraat krijgt een groenstrook met hier en daar bomen. De rijbaan wordt vier meter breed en zonder fietsstroken met aan weerszijden een goot van een halve meter. Volgens sommige aanwezigen is die breedte van vier meter te gering, omdat de weg gebruikt wordt door zowel automobilisten als fietsverkeer.

Volgens demissionair wethouder Egbert Buiter is het plan, met enige aanpassingen naar aanleiding van bewonersinspraak, voorgelegd aan de onafhankelijk verkeerswerkgroep. Deze concludeert dat, gezien het verkeersaanbod(ongeveer 650 voertuigen per etmaal), de voorgestelde nieuwe inrichting voldoet aan het gemeentelijk mobiliteitsplan en dat het plan ook aansluit bij de eisen die gesteld worden aan 30-kilometerzones. Buiter gaf aan dat het advies van de werkgroep bindend is.

Bomen

Ook wat betreft het planten van de soort bomen waren er wat onduidelijkheden. Het gaat daarbij om de keuze tussen de amberboom en de ginco. Buiter wil, na het toesturen van een uitvoerige beschrijving van de twee mogelijkheden, de beslissing daarover aan de bewoners laten. Sommigen vreesden vooral de toekomstige omvang van die bomen en wilden iets kleiners. Ook alternatieven kunnen op het formulier aangereikt worden.

Wadi’s