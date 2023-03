Defensie en politie houden grootschalige oefening in Antwerpse en Limburgse Kempen: inwoners moeten 'vijandige' bevolking naspelen

Twee derde nieuwe woningen moet betaalbaar zijn

HELMOND - Er moeten niet alleen sneller veel meer woningen komen - 45.000 tot 2030 in deze regio. Twee derde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn. En voor alle gemeenten geldt vanaf nu: dertig procent sociale huur is verplicht bij nieuwe projecten. Hoe doe je dat in deze woelige markt?