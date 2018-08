Diekirch-Valkenswaard: Een van de pittigste afgelopen jaren

VALKENSWAARD - De veertigste editie van Diekirch-Valkenswaard gaat de geschiedenis in als een van de pittigste van de afgelopen jaren. Het hitteplan kon al direct in de kast omdat de weergoden de rijders niet echt gunstig gezind waren. De voorzichtige zonnestralen op de Valkenswaardse markt van zaterdagmiddag stonden zelfs in schril contrast met de barre weersomstandigheden waarmee de jubileumtocht in de vroege ochtend begon.

Van de 865 deelnemers haakten er bij de start al meteen een honderdtal af door de koude regen. Onderweg teisterden diezelfde regen, een stevige tegenwind en zelfs een hagelbui het peloton. Dat finishte daarom gemiddeld een uur later in vergelijking met vorig jaar.

Tegelijkertijd werden de omstandigheden van de beruchte tocht vanuit Luxemburg, sinds twee jaar via Duitsland naar Zuid-Nederland, door de deelnemers ook als een van de mooiere ervaren. Voor sommige deelnemers was het zelfs een eerste kennismaking met ‘Hollands’ fietsweer. Want van de 15 procent niet-Brabanders in de koers kwam een groot gedeelte uit het buitenland.

Tot aan Brazilië aan toe. Zo finishten iets na half vijf de broers Leandro en Roberto Van Riel Weber uit Ijuì, een stadje in de zuidelijke provincie Rio Grande do Sul. Verkleumd waren ze toen ze door de koude regen en wind fietsten. De laatste veertig kilometer hadden ze het liefste overgeslagen. ,,Bij ons waait het nooit en is het een stuk warmer,” legt Leandro uit nadat ze bij de finish hun medaille hebben opgehaald.

Daarna wordt het thuisfront via Whatsapp nog even op de hoogte gesteld dat ze veilig zijn aangekomen. ,,Bij ons bestaat er geen fietscultuur. Als je niet oppast, word je zo van de fiets gereden. Daarnaast zijn er bij ons geen fietspaden. We oefenen op het enige geschikte stuk weg in onze stad. Een rechte weg, op en neer ongeveer 80 kilometer,” lacht broer Roberto.

Beide heren kwamen via hun neef Marc Assink uit Waalre in aanraking met fietsen. ,,Ze waren twee jaar geleden bij mij op vakantie. We zijn gaan fietsen en kregen de smaak te pakken. Daarna zijn ze in Brazilië verder gegaan. Via Strava hoorde ze van deze tocht en boekten ze een vakantie naar hier. Met teammaat en collega Louis van den Oetelaar zijn we vorige week in België gaan oefenen. Daar fietsten ze ons er soms uit. Dus vandaag zou het ook wel goed komen.”