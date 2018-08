Dommelse kermis heeft weer ‘swung’

Die heeft men nu gevonden in een wielerwedstrijd, georganiseerd door TWC De Kempen op kermiszondag. ,,Onze kermis staat weer op de kaart”, vertelt Gerard Bots, samen met Rikkert Visser en kermismeester Martijn Hendrikx, de drijvende kracht achter de organisatie. ,,Sinds 2015 hanteren we een eigen, nieuw concept. Naast de kermis organiseren we tijdens alle dagen activiteiten voor het hele gezin en dat slaat aan, zeker in het weekend. Er zit weer ‘swung’ in. Zodanig zelfs dat de attracties ons benaderen in plaats van dat wij hen moeten bellen. En er komen nu ook steeds grotere. Maar we waren op zoek naar nog meer entertainment en zo was het erg plezierig dat ons pad zich kruiste met dat van Toer en Wieler Club De Kempen. Zij waren op zoek naar een geschikte locatie voor de organisatie van een nieuw wielerevenement waarvan de datum al vast stond, namelijk zondag 26 augustus. Voor ons betekent dat echter dat we de braderie dit jaar niet door kunnen laten gaan want voor de geplande zaterdag bleek helaas te weinig animo.”