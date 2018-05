Door arrestatieteam aangehouden man uit Valkenswaard blijft vastzitten na schenden voorwaarden

In eerste instantie mocht hij terugkeren naar huis, maar de voorwaarden die daaraan gesteld werden, overtrad hij direct. De man is daarop weer aangehouden en voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot om de verdachte in bewaring te stellen. De politie meldt dat donderdagmiddag op Facebook.

Uit onderzoek is gebleken dat het vuurwapen waarmee de man zou hebben gedreigd geen echt vuurwapen is. Het wapen is een zogenaamde bb-gun: een luchtdrukwapen dat niet van een echt vuurwapen te onderscheiden valt.

Ook het dreigen met een nepvuurwapen is strafbaar. De man zal zich voor het bezit van de bb-gun en het huiselijk geweld op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de rechter.

Waalre