Drie auto’s botsen op elkaar in Valkenswaard: inzittende gewond, vinylplaten verspreid over de weg

Co van Laarhoven in Hee­ze-Leen­de enige met een koninklij­ke onderschei­ding

HEEZE-LEENDE - Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende had een rustige dag. Hij hoefde slechts één koninklijke onderscheiding uit te reiken. Co van Laarhoven (75 jaar) uit Heeze was de gelukkige.