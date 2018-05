Dure auto's en Eftelingattractie tijdens gala van Were Di in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Woensdag vond voor de leerlingen van het VMBO van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard het jaarlijkse gala plaats.

Langs de weg staan vele toeschouwers en op verschillende opritten zitten bewoners met een kop koffie te genieten van de voornamelijk dure auto's, oldtimers en limousines die voorbij trekken. Een moeder uit het publiek steekt een plastic tasje in de lucht en roept tegen haar dochter in een van de auto's dat ze haar gympen straks bij de rode loper wel even af zal geven. ,,Eigenlijk niet te doen die hoge hakken, maar het hoort erbij hè," zegt ze tegen haar buurvrouw.

Hier en daar wordt door de meiden in de auto's nog nerveus een jurk rechtgetrokken en wat lipgloss bijgewerkt. In een Hummer in limousinemodel klinkt de bonkende muziek door de openstaande ramen. ,,Doe effe snel je jasje aan, daar is de rode loper al," roept een van de jongens.

Volledig scherm Gala van het Were Di in Valkenswaard. © Suzanne Schellens

Opvallend

Een opvallende verschijning tussen alle auto's is de Dakar-truck van Frank Tilburgs. Drie dames zitten voorop op de truck, op een bankje versierd met bloemen. Het harde geluid van de claxon doet hen even opschrikken. ,,Mijn vader heeft twee jaar meegereden met de Dakar-rally. Dus het was nogal gemakkelijk om deze truck te regelen," legt Beau Tilburgs uit.

Na het geweld van de truck, is een van de opvolgende voertuigen een verademing. Op een aanhanger, weggewerkt onder witte en groene doeken, staat een grote witte schommel versierd met vele rozen en andere bloemen. Uit de speakers klinkt de herkenbare muziek uit de Droomvlucht van de Efteling. Het geheel maakt een serene indruk. ,,Ik ben helemaal gek van de Efteling," vertelt Demi Jacobs die op de schommel zit met haar vriendin Fenna van Leeuwen. De ouders van Demi hebben het bijzondere vervoersmiddel in elkaar geknutseld. ,,Het was eigenlijk in een dagje wel klaar."

Tussen de dure auto's valt het vervoersmiddel van Davy Verdonk en Nick Peters op. In een, voor de gelegenheid niet gepoetste, oude Peugeot 306 zitten de twee met lege bierkratten op schoot in de kofferbak. De gezichten stralen verveling uit. ,,Het duurt allemaal nogal lang," aldus het duo. Wat betreft het vervoersmiddel hebben ze wel plezier. ,,Wij willen niet zoals de rest zijn," vertelt Davy lachend. ,,We hebben er recent - zeg maar vanmiddag voor vertrek - nog een deuk in gereden," voegt Nick lachend toe.