Eddie Vedder draagt nummer Black op aan Sjors uit Valkenswaard: 'A guy I met today'

Speciaal voor de gelegenheid heeft Sjors tijdelijk zijn naam veranderd in George. ,,Dat is toch wel makkelijker voor Amerikanen." Hij is al 24 jaar fan van de Amerikaanse band Pearl Jam en keek dan ook lang uit naar de twee concerten in de Ziggo Dome. Vier jaar geleden mocht hij al eens met de gitarist op de foto en dat smaakte naar meer. ,,We zijn de grote hotels in Amsterdam afgegaan in de hoop een glimp op te vangen van de bandleden en na een tijdje was het raak", vertelt Van Bree. ,,De security zei dat het uniek was dat dit ons zo was gelukt."