Een artistieke boekvoorstelling in Utopia: ‘Picture Perfect’ van André Van Schuylenbergh

Naar aanleiding van zijn 70e verjaardag werd er een monografie uitgebracht over het realisme van André Van Schuylenbergh. “André Van Schuylenbergh is een beeldend kunstenaar die werkt en woont te Aalst. Gedurende de maand december 2022 loopt er in kunstenruimte Diskus een tentoonstelling van zijn realistisch werk van 1976 tot nu. De eerste reeks leunt sterk aan bij de Pop Art. De meeste werken werden trouwens nooit eerder getoond. Sterker nog; veel tekeningen werden per toeval herontdekt tijdens verbouwingswerken”, zegt Utopia Aalst. “Bij de tentoonstelling hoort een lijvige catalogus waarin deze kunstwerken zijn opgenomen. Willem Elias voorzag de 160 bladzijden tellende uitgave van tekst, in Utopia kan u terecht voor de feestelijke voorstelling. Na afloop signeert is er tijd en ruimte voor signeren.”