Een drukke markt en een lege passage: de twee gezichten van Valkenswaard

Au­to-in­braak leidt tot aanhouding man met openstaan­de celstraf in Valkens­waard

3 mei VALKENSWAARD - Twee auto-inbrekers zijn dinsdag op heterdaad betrapt door de politie in Valkenswaard. Het gaat om een man die was ontvlucht uit detentie en een man die al een boete had openstaan. Beide heren zijn ingesloten voor verder onderzoek.