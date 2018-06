Een mbo in Valkenswaard? De nieuwe coalitie denkt er over na

Valkenswaard - Valkenswaard wil graag een mbo-opleiding binnen de gemeentegrenzen krijgen. Coalitiepartners H&G, CDA en PvdA hebben een voorzichtige aanzet daartoe vastgelegd in hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Onderzoek moet uitwijzen of het een haalbare kaart is.