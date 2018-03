Eerste aanzet voor nieuw multifunctioneel sportcomplex in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Bij het zwembad De Wedert in het gemeentelijk sportpark Den Dries in Valkenswaard zijn de eerste stappen gezet om te komen tot het nieuwe multifunctioneel sportcomplex. De sloop is begonnen en duurt tot eind volgende week. De bouw van de nieuwe sportaccommodatie neemt ongeveer een jaar in beslag.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoording van het bouwbedrijf Vaessen uit Raamsdonksveer. Dit gebeurt op een zodanige manier dat de verenigingen en de gebruikers van zwembad De Wedert er zo min mogelijk last van ondervinden.

Wethouder Marcel Bax gaf woensdagmiddag het officiële startsein tot slopen. Een toegangsdeur tot zwembad De Wedert legde het loodje na een stevig klap van Bax. Hij wees met trots op het project waar vele jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan is. En Jeroen Geurts, adjunct-directeur van bouwbedrijf Vaessen, toonde diep respect: ,,Het getuigt van lef om een dergelijk project in moeilijke tijden in de markt te zetten.”

Nieuw complex

Aan de voorkant van het zwembad worden enkele bijgebouwen van De Wedert gesloopt. De bedoeling is dat daarna tegen de oostkant van het hoofdgebouw een nieuw sportcomplex verschijnt. Concreet betekent dit de aanbouw van een verdiept liggende sporthal van 28 x 48 x 7 meter met kleedvoorzieningen. En nagenoeg op dezelfde plaats als nu een nieuwe centrale entree en een modern ogend horecadeel. Met van daaruit zicht zowel op het binnenbad als op de sporthal. Voorzien is ook in een tribune van ongeveer 180 bezoekers. Verder wordt in het complex kantoorruimte gecreëerd en ruimte voor een fysiotherapiepraktijk. Door zijn ruime afmetingen is de hal geschikt voor alle sportclubs.

Het binnenbad van zwembad De Wedert krijgt in de zomermaanden ook een grote renovatiebeurt. De kapconstructie op het binnenbad wordt gewoon gehandhaafd.

Het buitenbad blijft intact.