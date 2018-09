Eindelijk! Ook Borkel en Schaft binnenkort goed mobiel bereikbaar

Na jaren van ergernis over het slechte mobiele bereik in Borkel en Schaft is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Aanbieder Vodafone heeft toegehapt en gaat op het sportpark een zendmast plaatsen. Hoewel er nog geen akkoord is over de precieze locatie, verwachten gemeente en het Dorpsinitiatief dat het allemaal binnen afzienbare tijd geregeld is.