Enquête: meer dan duizend inwoners van Valkenswaard hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Wel of geen basisbeurs? Studenten vinden het vooral onduide­lijk: ‘Ik denk dat ik weet dat ik niets krijg’

NUENEN - Het was een opluchting voor Ramon toen hij hoorde dat de basisbeurs vanaf september weer beschikbaar is. Totdat hij later van zijn zusje hoorde dat hij daar waarschijnlijk niets aan zou hebben. ,,Het is zo onduidelijk allemaal.”