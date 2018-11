Erik Verdonk Prins van Striepersgat Valkenswaard

Hij regeert onder de naam Erik d'n Urste. Zijn leus luidt 'Striepersgat, ik proost op jou!'. Zijn adjudant is Arnoud Joosten.

Erik Verdonk(53) is sinds 2013 lid van de Raad van Elf van Striepersgat. Binnen de overkoepelende carnavalsstichting bekleedt hij de functie van voorzitter van de technische commissie. Erik Verdonk was elf jaar geleden Prins van Brouwersgat(Dommelen).

In het dagelijks leven is Verdonk system engineer bij een bedrijf in chirurgie-systemen. Hij is woonachtig in Dommelen.