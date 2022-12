Ethische hackers vonden 58 kwetsbaarheden bij stad Aalst: “Daardoor zijn we nu beter gewapend tegen cybercriminelen”

Kerstengel Manuela Ketelaars maakt de wereld voor katten een beetje beter en daarbij gaat niets te ver

BEST - Veel mensen zijn gek met katten. Maar bij sommigen gaat die liefde echt oneindig ver. Zoals bij Manuela Ketelaars uit Veldhoven. Veel mensen in de regio die kittens vinden of hun kat missen, doen een beroep op haar. En nooit tevergeefs.

22 december