Ex-Statenlid Jan Kerkhoff uit Valkenswaard declareerde kosten onterecht bij de provincie

De hoogste bestuursrechter in Den Haag, de Raad van State, oordeelde woensdag dat de oud-PVV'er dat bedrag moet terugbetalen. De rekening stamt uit 2015, toen Kerkhoff als zelfstandige eenmansfractie in Provinciale Staten zat. Hij declareerde toen fractiekosten. Dat had hij volgens provincie en de Raad van State niet mogen doen.

Kerkhoff, tegenwoordig raadslid namens Vitaal Valkenswaard, zat tot begin 2015 voor de PVV in Provinciale Staten. Hij verliet de partij vanwege de omstreden uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over minder Marokkanen. De laatste maanden van de bestuursperiode ging hij als eenmansfractie verder en in die tijd heeft hij naar eigen zeggen zoveel mogelijk kosten bespaard. Wel declareerde hij 1465 euro voor fractieondersteuning en onkosten. Daar had hij geen recht op oordeelde de provincie bij de eindbeoordeling. Het bedrag werd daarop teruggevorderd. Kerkhoff ging daar tegen in beroep, maar legt het nu ook bij de hoogste bestuursrechter af.