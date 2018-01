Extreme winkelleegstand in Valkenswaard: Kerverij nog niet opgegeven

Dat de aanpak van de winkelleegstand in Valkenswaard een grote prioriteit verdient, daar is iedereen zo onderhand wel van doordrongen. De vele lege winkels geven het centrum een droevige aanblik. Met name de Corridor-oost, een deel van de Eindhovenseweg en winkelcentrum De Kerverij ogen mistroostig.

Om met dat laatste te beginnen: er gloort hoop. Beheerder Orange Capital Partners verwacht dat er volgend jaar weer nieuwe winkels komen in de bijna vijftien jaar oude winkelpassage. ,,Het lijkt alsof er niets gebeurt", vertelt woordvoerder Maarten de Mooy. ,,Maar achter de schermen wordt er heel hard aan gewerkt om die winkels weer te vullen."

Het bedrijf wil clusters van winkeliers benaderen om zich in De Kerverij te vestigen. ,,Een enkele ondernemer zal niet snel de stap wagen om er een winkel te openen. Maar als we 6, 7 winkeliers tegelijk vinden, dan durven ze het misschien wel aan." Die methode is echter wel tijdrovend, beseft De Mooy, die eerst nog beter in beeld wil krijgen aan welke winkels behoefte is.



Hij verwacht ook dat de huurprijs zal dalen. Het winkelcentrum ging ruim een jaar geleden van Achmea, voor minder geld, over in handen van King Fisher Real Estate. ,,Daardoor is er meer speling in de huurprijs."

Wethouder Egbert Buiter is blij dat de nieuwe beheerder en eigenaar werk lijken te maken van De Kerverij. Ook de gemeente is druk in de weer om de winkelleegstand tegen te gaan, verzekert hij. Zo worden eigenaren van winkels in de straten die niet tot het kernwinkelgebied horen, gestimuleerd om hun bestemming 'detailhandel' om te laten zetten in 'wonen'. Maar dat proces verloopt eveneens traag. ,,Het is moeilijk. Zo'n pand is vaak ook het pensioen van de eigenaar", verklaart Buiter. ,,Er hebben zich de afgelopen tijd twee ondernemers gemeld die daar wel interesse in hadden. Ik denk dat het nog wel een jaar of vier duurt voordat we daar echt resultaat in zien."

Bijna 1 op de 5 winkels in Valkenswaard is niet gevuld. Om die uitzonderlijk hoge winkelleegstand tegen te gaan is het absoluut noodzakelijk dat het aantal vierkante meters detailhandel wordt teruggebracht. Ook moet het centrum compacter worden en is verplaatsing van winkels uit de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied noodzakelijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het koopstromenonderzoek dat recent in de gemeente is uitgevoerd.