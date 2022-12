Feestdagen in Cinema Netwerk: “Geniet van een beestige familiefilm of een geweldige klassieker”

AalstTijdens de kerstvakantie kan zowel jong als oud genieten van de beste films in Cinema Netwerk Aalst. Iedere dinsdag en vrijdag tonen ze overdag een familiefilm voor de allerkleinsten (4+). ’s Avonds is het de beurt aan verschillende filmspecials, een feestelijk programma gekozen door vrijwilliger en filmfreak Steven Claessens. Kom langs en geniet van een beestige familiefilm of een geweldige klassieker.

Op de openingsdag van het feestprogramma pakt Netwerk Aalst direct groots uit. Robin Broos brengt voor een laatste keer zijn zaalshow The Sci-Fi Soundtrack. Broos, filmjournalist, auteur en presentator bij Klara, passeerde tijdens de zomer al in Aalst. In Utopia nam hij live een aflevering van zijn podcast Disney Klassiekers op met Steven Van Herreweghe. Kom langs op dinsdag 27 december in Cinema Netwerk Aalst en geniet na de muzikale lezing The Sci-Fi Soundtrack van filmklassieker Interstellar van Christopher Nolan.

Later in de kerstvakantie volgen de klassiekers Hugo van Martin Scorsese, The Last Duel van Ridley Scot en Yesterday van Danny Boyle. Hugo kadert op vrijdag 30 december in het nieuwe programma Steven stelt voor waarbij Steven Claesens de film inleidt. The Last Duel gaat op 3 januari terug naar het Frankrijk van de 14e eeuw. En op 6 januari staat voor The Beatles-film Yesterday driekoningentaart te wachten. Wie de boon heeft krijgt een cadeaubon voor Cinema Netwerk Aalst.

Familie staat centraal

De feestdagen zijn voor velen een periode waarin familie centraal staat. In Netwerk Aalst zijn de allerkleinsten de baas. Elke dinsdag en vrijdag van de vakantie kan je knus met de kinderen genieten van beestige animatiefilms. De eerste week is het de beurt aan Yuku en de Himalayabloem (5+), met de stemmen van Bent Van Looy, Gloria Monserez, Tine Embrechts, Lucas Van den Eynde, Lotte Villays en Ben Segers. De tweede week is het wegzakken bij Ernest & Célestine: op avontuur in Brabbelland (4+).

Programma:

Cinema Netwerk Aalst huist tijdelijk in VTI Dé Vakschool, Vakschoolstraat 41. De filmkassa en het café gaan er een uur voor aanvang van de film open. Filmtickets kosten 7,5 euro of 1,5 euro met kansenpas. Meer info en tickets op netwerkaalst.be. Tip: Geef een filmticket cadeau en geniet samen met je liefde, familie en vrienden.

Di 27/12 en vr 30/12 – 14u en 16u: YUKU EN DE HIMALAYABLOEM (5+) van Arnaud Demuynck en Rémi Durin

Di 27/12 – 19u lezing / 21u film: SCI-FI SOUNDTRACK (Robin Broos) + INTERSTELLAR van Christopher Nolan

Vr 30/12 – 20u: STEVEN STELT VOOR: HUGO van Martin Scorsese

Di 3/01 en vr 6/01 – 14u en 16u: ERNEST & CÉLESTINE: OP AVONTUUR IN BRABBELLAND (4+) van Jean-Christophe Roger & Julien Chheng

Di 3/01 – 20u: THE LAST DUEL van Ridley Scot

Vr 6/01 – 20u: YESTERDAY van Danny Boyle

