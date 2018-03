Fiscus mogelijk voor 4 miljoen benadeeld: beslag blijft op stallencomplex Salvador Stables in Valkenswaard

De aanklager denkt dat de fiscus voor meer dan 4 miljoen euro is benadeeld omdat de paardenhandelaar in Nederland nooit belasting heeft betaald. Het OM wil de manege verkopen als José Javier Salvador wordt veroordeeld.

Lening

De Spaanse paardenhandelaar zegt dat hij zijn geld heeft verdiend met de handel in paarden en benadrukt dat een deel van het stallencomplex gewoon is gefinancierd met een lening van de Rabobank. Over de vraag of hij in Nederland belasting moet betalen, ligt hij nog in de clinch met de Belastingdienst.