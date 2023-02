Ford schrapt 3800 banen in Europa, ook bij startbaan in Lommel zullen jobs verdwijnen

Ford kondigde aan 3.800 banen te willen schrappen in Europa, voornamelijk in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Keulen zullen 2300 ontslagen vallen, waarbij 1700 ingenieurs en 600 administratieve werknemers. Ook in het Verenigd Koninkrijk zullen 1300 banen verdwijnen, waarvan 1000 ingenieursfunctie en 300 administratieve jobs. In de rest van Europa staan 200 ontslagen ingepland.

Maar Ford heeft ook een vestiging in Lommel. Frank Stevens, provinciaal voorzitter van ABVV Metaal in Limburg, gaat ervan uit dat de plannen van de directie een impact zullen hebben in Lommel. Daar zijn momenteel zo’n 370 medewerkers tewerkgesteld, waarvan zo’n 100 ingenieurs en 100 testpiloten. “Omdat vooral de productontwikkeling bij Ford Europa afslankt, verwachten we uiteraard dat ook hier jobs getroffen zullen worden”, vertelt Jo Declercq van Ford België en Luxemburg. “Hoe veel jobs er zullen vallen en wanneer, dat zullen we in de komende weken te weten komen. We weten wel dat de afbouw over de komende drie jaar gespreid zal worden. We willen dat op vrijwillige basis uitbouwen, dus zonder naakte ontslagen.”