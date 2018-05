Foreman uit Valkenswaard wint Grote Prijs van Nederland

Nieuwe opzet voor Concert in The Park in Valkens­waard

17:00 VALKENSWAARD - Al voor de vijfde keer houdt harmonie De Dommelecho uit Dommelen in het Frans van Bestpark nabij de Statie in Valkenswaard op de zaterdagavond voor Pinksteren het Concert in the Park. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet.