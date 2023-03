Frederik Baeten over de Belgian Open in Lommel: “Het visitekaartje van de taekwondo-sport in ons land”

“De Belgian Open is ons vlaggenschip”, aldus Frederik Baeten. “Na het WK en het EK is dit niet alleen voor onze Belgische atleten een niet te missen afspraak.”

De woordvoerder van organisator Taekwondo Vlaanderen vertelt hoe de sport de voorbije decennia in een stroomversnelling zit. “Veel veranderde toen taekwondo zich in Sydney 2000 voor het eerst een olympische sport mocht noemen. Het wijzigde het beeld van deze sport, die voordien weinig aandacht kreeg, naar een volwaardige sport. Nu wordt er écht in geïnvesteerd. Vooral landen als Groot-Brittannië, Turkije en Griekenland investeren heel veel in taekwondo.”

Ook in eigen land bleef bleef men niet bij de pakken zitten. “Cruciaal was de fase waarin Belgische toppers als Jaouad Achab en Raheleh Asemani op het hoogste internationale toneel verschenen. Zij zorgden ervoor dat de sport herkenbaar werd bij het grote publiek, wat het ledenaantal van Taekwondo Vlaanderen (vandaag rond de 4000, red.) een flinke duw in de rug gaf.”

Voet en vuist

“Belangrijk was ook de evolutie in de publieke perceptie. Mensen gingen beseffen dat wij niet zomaar een vreemde vechtsport, maar een volwaardige, atletische topsport zijn. En nee, als je echt wil leren knokken, ben je bij ons aan het verkeerde adres. Men noemt taekwondo dan wel ‘de weg van de voet en de vuist’, het gaat er wel om punten te scoren in bepaalde zones op het hoofdmasker en het elektronische pantser van de tegenstander. Kortom, een zeer atletische bezigheid die gepaard gaat met discipline en techniek.”

“De internationale federatie gaf ons toernooi een G2-status. Dat betekent een verdubbeling van het aantal te behalen punten in de world-rankings. Wat maakt dat dit in functie van de volgende Olympische Spelen een wel zeer belangrijke afspraak is voor de mondiale toppers.”

“Anderzijds is dit voor onze Belgische atleten een buitenkans om zich te tonen op het hoogste podium. We zijn tenslotte ook de jeugd niet vergeten. Na de senioren op zaterdag is de hal de dag nadien voor hen gereserveerd. Of waarom de Belgian Open zo’n fraai visitekaartje is voor al wie een hart heeft voor deze mooie sport.”

“Absolute topsport in een olympische discipline met 1500 gedreven atleten in alle mogelijke categorieën bij de dames en de heren. In Limburg, in een fraaie, reusachtige hal. Meer moet dat niet zijn, zeker?”

Lees ook: meer vechtsporten