Fustje gooien in Borkel: blad bier voor de winnaar

Die­kirch-Valkens­waard: Een van de pittigste afgelopen jaren

16:26 VALKENSWAARD - De veertigste editie van Diekirch-Valkenswaard gaat de geschiedenis in als een van de pittigste van de afgelopen jaren. Het hitteplan kon al direct in de kast omdat de weergoden de rijders niet echt gunstig gezind waren. De voorzichtige zonnestralen op de Valkenswaardse markt van zaterdagmiddag stonden zelfs in schril contrast met de barre weersomstandigheden waarmee de jubileumtocht in de vroege ochtend begon.