Geen idee waar je moet schuilen voor de hitte? Dan is chillen bij De Hofnar in Valkenswaard een optie

De Hofnar in Valkenswaard heeft eigenlijk zomerstop, maar maakt vrijdag een uitzondering. Volgens een marketingmedewerkster van het theater ontstond het idee de afgelopen dagen spontaan. 'Via de groepsapp kwamen ideeën voorbij van collega’s over wat we kunnen doen om kinderen in Valkenswaard verkoeling te bieden.' Dat was makkelijker bedacht dan gerealiseerd: tijdens de zomerperiode wordt onderhoud gepleegd aan het theater.