Geen publiek en alleen pers bij Dutch Amateur Championships

HOEK/VALKENSWAARD - Drie dagen lang topsport in een serene stilte. In de bossen tussen Aalst en Valkenswaard proberen mannen en vrouwen over grote afstanden met een golfstick een balletje met zo weinig mogelijk slagen in een klein gaatje in het gras te putten.

In alle stilte hebben de beste golfspelers van Nederland afgelopen weekend samen met buitenlandse toppers gestreden om het Open Dutch Amateur Championship. Op de achttien fairways van de Eindhovensche Golf in de bossen, tussen de Eindhovenseweg in Valkenswaard en de Tongelreep, sloegen 90 mannen en 36 vrouwen hun ballen over grote afstanden naar de holes.

Geen publiek, alleen pers

Het is een wedstrijd zonder publiek. De fotograaf en de verslaggever mogen met een van de vrijwilligers in een elektrische caddy op zoek naar een van de jongste deelnemers, de vijftienjarige Jack Ingham uit Son. Dankzij een plattegrond vinden we onze weg in het vijftig hectare groot terrein en zien hem met twee tegenstanders op baan 16. We blijven staan op honderd meter afstand en fluisteren om de spelers niet te storen in hun concentratie.

Terwijl de fotograaf de juiste lens uitzoekt om Ingham goed in beeld te krijgen, horen we een harde 'plok' als een bal boven onze hoofden tegen de stam van een dennenboom terechtkomt. Oppassen dus! Daarna is het weer nagenoeg stil. Behalve de drie spelers is er geen mens te bekennen.

Traditie

Vanwege de verbouwing van het clubhuis dat dateert van de oprichting van de club in 1930, worden de spelers en gasten ontvangen in de indoor driving range ofwel oefenruimte. Toernooivoorzitter Angèle Willems en penningmeester Cas de Wit vertellen er over de traditie van de wedstrijd. ,,Dit is de negentiende editie van wat eerst de Open Brabantse Kampioenschappen waren", weet Willems. ,,Het is de belangrijkste wedstrijd voor amateurs", vertelt De Wit. Vrijdag en zaterdag zijn er twee kwalificatierondes. De besten strijden zondag in de finale.

Wedstrijdgevoel

Als Jack Ingham klaar is met de tweede ronde staat hij op de vijfde plaats en moet hij afwachten wat zijn concurrenten doen en wie zich plaatst voor de finale. Op zijn vierde kreeg hij van zijn vader, die zelf ook golfde, een plastic stick. Vier jaar later werd Jack lid van de golfclub in Best en twee jaar geleden maakte hij de overstap naar de Eindhovensche Golf. ,,Vrijdag ging het goed, vandaag wat minder. Maar ik heb het juiste wedstrijdgevoel. Vorige week speelde ik nog een toernooi in Portugal"', vertelt de havoleerling van het Eindhovens Lorentz Casimir Lyceum. ,,Veel spelen, dat is voor mij de beste manier om in vorm te raken." Zijn grote droom? Prof worden.