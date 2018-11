Gerechtshof streept ruim half miljoen drugswinst weg

Het geld is de geschatte opbrengst van twee hennepkwekerijen. De veroordeelde man vroeg het hof om kwijtschelding van de ontneming. Dat doet het hof niet: hij blijft staan. Maar omdat het hof ziet dat ‘in redelijkheid niet verwacht kan worden dat veroordeelde het bedrag binnen afzienbare en aanvaardbare termijn kan voldoen’ zet ze wel het mes in het terug te betalen bedrag.

Zwager

De zaak begon in 2009. Feitelijk nog eerder. Op 1 juli 2009 liet de politie na tips de stroom meten van een straat in Borkel en Schaft. Daaruit bleek dat er ergens een kwekerij moest zitten. Agenten zagen een loods met afgeplakte ramen. Toen de politie er binnenviel, vond ze kweekruimtes met in totaal ruim duizend plantjes.

De huurder had het contract getekend op verzoek van zijn zwager, de man uit Valkenswaard. Dat had hij meer gedaan, in 2007 al voor een pand in Westerhoven. En ook daar vond de politie een kwekerij, met bijna 650 planten.

Om onduidelijke redenen kwam de zaak pas in februari 2012 voor de rechter. Zoals vaker bij dit soort zaken bleek de verdachte een tussenpersoon, de kwekerijen werden door anderen onderhouden. Waar het geld bleef wist niemand. Maar eveneens gebruikelijk sloeg het OM de Valkenswaardse man aan voor de geschatte winst. Als huurder was hij verantwoordelijk.

Oogsten

Bij kwekerijen maakt het Openbaar Ministerie zelf een schatting van de opbrengst. Belangrijk is hoeveel oogsten er zijn geweest. Dat kan blijken uit stof op de lampen, de huurperiode, gebruikers- en slijtagesporen en eventuele getuigen.

Voor Westerhoven ging het OM uit van zeven oogsten die drie ton opleverden, voor Borkel en Schaf zes oogsten die bijna vier ton opbrachten. Samen 692.000 euro. De rechtbank zag onomstotelijk bewijs alleen voor twee oogsten in Westerhoven en eentje in Borkel en Schaft, samen goed voor 113.000 euro. Dat werd hem ontnomen, met daarnaast een taakstraf van 180 uur.

Lijfsdwang

Beide partijen gingen in hoger beroep. Dat diende in januari 2015. En het hof ging meer mee met het OM: ze zag zes en vijf oogsten, met een totale winst van 578.000 euro. Dat geld wordt geïnd door het CJIB, bekend van de verkeersboetes. Het incassobureau zag echter geen geld. Na twee jaar was de maat vol en dreigde het met lijfsdwang. De man moet dan de cel in (hier ruim drie jaar) en bij vrijlating staat dat bedrag dan nog steeds open.

Via zijn advocaat Bert de Rooij deed de man afbetalingsvoorstellen. Hij kon vijftig euro per maand schokken. Dat wuifde het CJIB weg als totaal buiten proportie. Een tweede maandbedrag, nu 250 euro, wimpelde ze ook af. De Rooij ging toen naar het hof met een verzoek tot kwijtschelding dan wel vermindering.

Quote Het gerechts­hof doet dit enkel in zeer uitzonder­lij­ke gevallen, dit is zo’n geval’. Gerechtshof

Uit de papieren werd volgens het hof duidelijk dat de man die 575.000 nooit zou kunnen ophoesten en hoewel de schuld formeel wel blijft staan wordt het terug te betalen bedrag negen mille. Desgevraagd zegt het dat ze hiertoe besloot omdat de man geen inkomen heeft, op leeftijd is en in een langdurige schuldsanering zit. Op basis van de 50 euro per maand kwam het hof tot de negen mille die haalbaar moet zijn. Het hof ‘doet dit enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, dit is zo’n geval’.