Groen licht voor facelift winkelcentrum Belleman in Dommelen

COLD CASE/VIDEO Vijftien en vermoord, hoe Budel zweeg over dood van Annouschka Weezenbeek

13 augustus BUDEL-DORPLEIN - Het is de tweede moord in een paar maanden tijd en ze is pas 15 jaar oud. De moord op Annouschka Weezenbeek in 1990 slaat in Budel in als een bom. Toch houdt hetzelfde dorp tot frustratie van de politie de kaken op elkaar.