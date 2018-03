Groen licht voor nieuwbouw Carolusdreef

Workshops in Valkenswaard: 'Wij hebben tijd voor mensen'

10:15 VALKENSWAARD - Mensen stimuleren eens iets leuks te doen, iets anders te doen, dát is het doel van Rita Staals van Blackline Art Studio in Valkenswaard. In het voormalige pand van de ABN Amro bank aan de Markt gaat zij creatieve workshops aanbieden.