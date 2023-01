Hamont-Achel krijgt er een nieuwe schoolstraat bij

Vanaf maandag 9 januari zal de Plataanstraat in Hamont-Achel aan het begin en het einde van de schooldag de rol van ‘schoolstraat’ opnemen. Dat betekent concreet dat de Plataanstraat volledig zal worden afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen op schooldagen van 08.00 tot 08.25 uur en van 15.10 tot 15.40 uur. Op woensdag is de Plataanstraat ’s middags al afgesloten, van 11.50 tot 12.20 uur. De schoolstraat is op deze momenten dus enkel voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners en hulpdiensten.

Volledig scherm De Plataanstraat in Hamont-Achel zal vanaf 9 januari tijdelijk worden omgevormd tot schoolstraat. © rv

De reden hiervoor? De veiligheid van leerlingen uit de basisschool De Achellier verzekeren. In het begin van het schooljaar werd de ingang van deze basisschool namelijk verlegd van de Berkenstraat naar de Plataanstraat. Hierdoor werd het een flink pak drukker en dus ook onveiliger in de Plataanstraat, bijvoorbeeld door auto’s die moeten omkeren of achteruitrijden.

De stad Hamont-Achel besliste daarom in samenspraak met de directeur van De Achellier om de Plataanstraat tijdelijk in te richten als een schoolstraat. Deze regeling zal aan het einde van het schooljaar (30 juni 2023) geëvalueerd worden door de schooldirectie, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Zij zullen beslissen of de schoolstraat al dan niet definitief ingevoerd zal worden in het schooljaar van 2023-2024.

