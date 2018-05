Heikele momenten voor transporteur Alessio de Beer bij brand Valkenswaard

VIDEO Brand bij Mercedes-specialist Valkens­waard: aantal auto's uitgebrand, maar 'er zijn er ook veel gespaard gebleven'

12 mei VALKENSWAARD - Bij Jonkers Autobedrijven aan de Luikerweg in Valkenswaard is vrijdagavond net na 18.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De vlammen waren enorm en de rook was in de wijde omtrek te zien. Een NL-Alert werd verstuurd, in omliggende woningen gingen rookalarmen af. De N69 werd zelfs de hele avond afgesloten.