Helder weer in Valkenswaard vandaag

Tophockey in je eigen achtertuin, Pro League trekt Oranjefans naar tijdelijk stadion van Oran­je-Rood

EINDHOVEN - Het is een buitenkansje voor hockeyliefhebbers uit de regio. De beste spelers van de wereld in actie zien en ook nog om de hoek in Eindhoven. De Pro League is deze week bij Oranje-Rood in de Genneper Parken neergestreken en dat zorgt voor enthousiaste fans.