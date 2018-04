Hennepkwekerij met 128 planten opgerold in Valkenswaard, man (24) aangehouden

update Matig gevulde protestbus vanuit Valkenswaard in Den Haag

10 april VALKENSWAARD - Een bescheiden groepje van elf mensen is dinsdagochtend vroeg in de bus van Valkenswaard naar Den Haag gestapt voor een stil protest bij de Raad van State. Bij de hoogste Nederlandse bestuursrechter dient dinsdag weer een hoorzitting over de toekomstige Westparallel, de nieuwe weg die Valkenswaard en Waalre van het vrachtverkeer moet verlossen.