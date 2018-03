Het criminele circuit achter stallencomplex Valkenswaard

VALKENSWAARD - Hij duikt op bij de stallen van paardenhandelaar Salvador in Valkenswaard én is de rechterhand van de bekende drugsbaron Janus van W. De aanwezigheid van een 66-jarige geboren Rotterdammer als 'interim-adviseur' bij het stallencomplex doet bij politie en justitie de wenkbrauwen fronsen. Justitie vermoedt dat op dit stukje 'Valkenswaards Monaco' voor miljoenen euro's crimineel geld is witgewassen.

Bij de ranch van de Spaanse springpaardenhandelaar José Javier Salvador Torreguitart (47), aan de Abdijweg, ontbreekt het aan niets. Dankzij een ingenieuze eb- en vloedbak kunnen paarden onder alle omstandigheden op het buitenterrein draven. In het stallencomplex ligt geen hooibaal verkeerd en de afwerking is top: marmeren wasbakken, koperen kranen, een sierlijke fontein. Ook beschikken de paarden over een solarium om de spieren warm te houden.

Witwassen

Bij de officiële opening van Salvador Stables, in augustus 2015, lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht. Met zijn ambtsketen om de nek proost burgemeester Anton Ederveen met de in Monaco residerende Salvador op de nieuwste aanwinst voor de paardenboulevard, gelegen op een steenworp afstand van de Achelse Kluis. Amper een jaar later heeft de paardenhandelaar de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op zijn dak. Hij wordt verdacht van witwassen; op paarden, bankrekeningen en de stallen wordt beslag gelegd.

De Belastingdienst maakte vorige zomer wereldkundig dat 'gerenommeerde' paardenfokkerijen in het gebied onder Eindhoven onderwerp zijn van een onderzoek naar fraude met de prijzen van toppaarden. Ook elders in het land zijn paardenbedrijven in verband gebracht met criminele praktijken. Vorig week bleek tijdens een zitting bij de Bossche rechtbank dat de FIOD Salvador verdenkt van het witwassen van vier miljoen euro crimineel geld.

Bekende namen

Tijdens het onderzoek in Valkenswaard duiken allerlei voor justitie bekende namen op. Zoals de Eindhovense belastingadviseur Guus de L. en de Oirschotse autohandelaar Jan L. De L. is een hoofdverdachte in een grote kansspelzaak, de ander staat bekend als leverancier van dure auto's aan criminelen, en is ook verdachte in een grote strafzaak. Dan is er dus ook Janus van W, bijnaam Harry Potter, die in 2012 in België veertien jaar cel kreeg voor drugshandel. De Eindhovenaar werd al snel vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij het land direct zou verlaten. Van W. was in beeld rond verhuurbedrijf Party King in Best, een crimineel clubhuis waar synthetische drugszaken werden gecoördineerd. Hij weet echter uit handen politie en justitie te blijven.

Welke link heeft 'Janus' met Valkenswaard? Dat is volgens justitie een 66-jarige geboren Rotterdammer. Hij zou de rechterhand zijn van de drugsbaron en bovendien, zo blijkt ook uit zijn LinkedIn-profiel, als tijdelijk adviseur verbonden aan de stallen van Salvador. De politie heeft ernstige bedenkingen bij zijn rol. Zijn naam dook een kleine twintig jaar geleden op rond een grote mensensmokkelzaak. Die draaide vooral om zijn neef: een man die in 2000 een truck met 58 Chinese vluchtelingen bestuurde die allemaal door verstikking om het leven kwamen. De politie hield deze vrachtwagenchauffeur na de gruwelijke vondst in Dover aan, hij kreeg tien jaar en zeven maanden gevangenisstraf. Het bedrijf dat bemiddelde bij de transporten was van zijn oom, de huidige 'paarden-adviseur'. Voor zover bekend was de geboren Rotterdammer in die zaak echter nooit formeel verdachte.

Springpaarden

Intussen draait het Valkenswaardse paardenbedrijf gewoon door. Het is gespecialiseerd in het trainen en verhandelen van springpaarden. De stallen, het zullen er zo'n 30 tot 40 zijn, zijn deels bestemd voor eigen dieren. Een aantal vaste grooms zorgt ervoor dat ze in conditie blijven. Salvador zelf is slechts af en toe in Valkenswaard te vinden. Samen met buurman Jan Tops, die een paardensportstadion heeft, en Athina Onassis - kleindochter en enige nog levende erfgename van de Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis - investeert hij in 2015 in een Belgisch springpaard.

Salvador heeft tot dusver niet meegewerkt met het onderzoek van de FIOD. Zijn advocaat zei vorige week dat de omgang met verdachten uit andere onderzoeken het handelen van Salvador nog niet besmet maakt.