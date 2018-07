Het Keerpunt: Zonder sigaar had Valkenswaard er heel anders uitgezien

Brandstich­ter Aalst nam levens­groot risico

16:08 AALST - Was de fik een waarschuwing? Als de dader van de brand in het pand aan de Eindhovenseweg in Aalst wist hoe het gebouw er van binnen uitzag, heeft hij wel een levensgroot risico genomen dat er mensen zouden omkomen. Trappen en vloeren waren van hout, aldus een politiewoordvoerder. Het vuur had in de nacht van woensdag op donderdag alle gelegenheid zich snel te verspreiden.