Hevige brand treft stofferingsbedrijf in Lommel: “Het pand is volledig opgebrand, totaal verwoest”

In eerste instantie was het niet duidelijk of de brand uitbrak in stofferingsbedrijf Zoink, of in de kaasmakerij Frobella hiernaast. De brandweer kon voorkomen dat brand oversloeg naar nabijgelegen bedrijven, maar toch heeft ook de kaasmakerij schade opgelopen: “De zijgevel is beschadigd, de zijdeur gesmolten en de ramen zijn gebarsten.” Hierdoor kon pas rond 10.30 gestart worden met de productie.