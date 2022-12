Ignaas Devisch in Utopia: “Zijn er nog vragen?”

Ignaas Devisch helpt kinderen, jongeren en hun (groot)ouders om bruikbare antwoorden te formuleren op filosofische vragen. “Kinderen stellen veel vragen, gelukkig. En niet alleen over hun eigen wereldje thuis of op school. Ze hebben ook vragen over het bredere plaatje, over de grote wereld, over het leven zelf. Waar komt de mens vandaan? Waarom is de wereld onrechtvaardig? Wat is de zin van het leven? Waarom doen mensen elkaar pijn? Hoe weten we of iets waar is? Die vragen verdienen een antwoord, of meerdere antwoorden, want filosofie werkt niet als 1+1. Vragen kunnen ook andere vragen oproepen”, zegt Utopia Aalst. “Ignaas is professor in de medische filosofie en ethiek. Daarnaast is hij ook auteur en columnist (oa. De Standaard). Devis is verbonden aan de medische faculteit Universiteit Gent en publiceert en spreekt regelmatig in binnen- en buitenland, zowel voor een gespecialiseerd als een breed publiek. Hij is regelmatig te gast op radio en televisie om duiding te geven bij ethische en filosofische kwesties. Deze workshop is een deel van Wel-licht !? Dat is een project van de Stedelijke bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten over met als doel aandacht te schenken aan mentaal welzijn.”