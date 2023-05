IN BEELD. 20 levende ‘kinderbeelden’ maken zich klaar voor Beeldig Lommel

Wat te doen in Limburg dit pinkster­week­end: beentjes losgooien in Houthalen, of trainen tijdens Ronde van Limburg

Nog geen plannen voor het komende pinksterweekend en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie somt vijf leuke activiteiten op voor het verlengde weekend van zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei. Of je nu het beste van jezelf geeft op beats van honderden dj’s of liever je innerlijke Indiana Jones naar boven haalt: er is voor elk wat wils.