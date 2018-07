Jagen op schat bij kerk Valkenswaard

VALKENSWAARD - Met grondradar is vrijdag de ondergrond van de vroegere kerk op de Oude Begraafplaats Op den Rösheuvel in Valkenswaard onderzocht. In de hoop dat een deel van het historisch, gemeentelijk archief, wellicht opgeborgen in een schepenenkom, zichtbaar wordt.