Jan van de Kerkhof was jarenlang hét gezicht van Dommelsch

NecrologieZijn liefde voor Dommelsch ging ver. Heel ver. Zo bekende Jan van de Kerkhof in 2005 bij zijn afscheid van de bierbrouwerij in Dommelen dat hij in de supermarkt altijd even bij mensen in hun wagentje keek of ze een krat van 'zijn' gerstenat hadden ingeladen. Woensdag overleed de Eindhovenaar op 73-jarige leeftijd.