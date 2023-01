Jari De Busser (Lommel SK): “Druk maakt van mij een betere doelman”

Voeten op de grond, in dit geval de befaamde zandbodem van Lommel, lijkt het motto van de man die begin november een blessure opliep tijdens een thuiswedstrijd tegen Beerschot. En die na enkele maandjes in de ziekenboeg afgelopen weekend weer de handschoenen mocht aantrekken. Een blessure op het moment dat je na al die jaren eindelijk een basisstek hebt verworven? Vervelend jawel, maar voor een klaagzang zit je bij een nuchtere Kempenzoon niet aan het juiste adres.

“Ik liep een lelijke kneuzing op aan de schouder en als doelman is dat dan een ander verhaal dan bij een veldspeler. Die zou al snel weer tussen de lijnen hebben gestaan terwijl wij precies vaak tegen de vlakte gaan op onze schouders. Ik wist meteen hoe laat het was maar zo’n blessure is wat mij betreft niet meer dan ‘part of the job’. Ik ben dus meteen aan het werk gegaan bij de kine, zat als supporter in de tribune toen de jongens aan de bak moesten en was even blij als zij met die onverhoopte 15 op 15 van voor de winterstop. Bekijk het zo, je ondergaat een situatie waar je geen vat op hebt en ook daar moet je als prof mee kunnen omgaan. Al ben ik meer dan blij omdat ik weer fit ben en geniet van elke minuut tussen die palen. Te meer de club vertrouwen toonde door me onlangs een verlengd contract aan te bieden.”

Modder

“Mijn verhaal is heel anders dan andere doelmannen die vaak in doel belandden omdat ze anders niet mee mochten spelen. Ik kom uit een sportief nest en herinner me dat ik het als ventje van vier gewoon heerlijk vond om achter een bal in de modder te duiken. Niet dat diegene die mijn kleren moesten wassen zo enthousiast waren maar ik deed gewoon waar ik blijkbaar voor in de wieg ben gelegd. Vanaf dan was er voor mij maar één verhaal, een zo sterk mogelijke doelman worden.”

“Als doelman beleef je een individuele sport in teamverband en je speelt je eigen wedstrijd. De druk? Dat is nu net wat ik er zo leuk aan vind. Als een veldspeler een foutje maakt kunnen er nog negen anderen dat steekje oprapen, als doelman sta je vaak helemaal alleen in de wind. Dat motiveert me en precies de vraag hoe ik daar mee kan omgaan geeft mij dat extraatje om steeds het onderste uit de kan te halen. Fouten maken maakt je meer mens en precies die druk geeft me de energie om daar bovenuit te stijgen. Reden ook waarom ik graag de zogenaamd ‘grote’ matchen speel en ik ook precies weet waarom we de play-offs moeten halen. Geef ons dus maar een rolletje in de titelstrijd tussen toppers als Beveren, RWDM en andere Beerschotten…”

“Lommel is inderdaad de opleidingsploeg waar iedereen het over heeft. Ik heb intussen één en ander meegemaakt in het voetbal en ik ben blij dat ik met de ervaren jongens mijn steentje mag bijdragen om die jeugdige talenten in onze spelersgroep een verdere stap te laten zetten. Ik sta helemaal achter het City-verhaal van dominant en aantrekkelijk voetbal maar met zo’n jeugdige ploeg weet je dat zoiets niet altijd lukt. Ook een resultaat spelen, soms een bal in de tribunes knallen maakt deel uit van een vorming tot volwassen voetbalprof. Dat bleek toen we een tijdje terug onderin de klassering stonden. Ik zat dan wel in de tribune maar ook ik zag hoe het resultaat even boven alles stond en we vervolgens die 15 op 15 mochten noteren. We gaan nu proberen de volgende stap te zetten door een evenwicht te vinden tussen al die doelstellingen.”

“Ik had nooit gedacht dat ik het talent had om dit niveau te halen. Aangezien ik in tweede mag spelen zal ik dan wel geen heel slechte doelman zijn maar het is niet slecht dat ik er voor heb moeten knokken. Als je zo vaak moet vechten in mindere tijden voelt het goed aan als je iets bereikt door hard te werken. Precies omdat het leek alsof ik niet kon uitkijken naar een heuse carrière kan ik nu genieten van wat ik toch mag meemaken. Mijn droom is en was dus te genieten van elk moment dat ik mag doen wat ik zo graag doe…te beginnen met het behalen van een ticket voor de play-offs, graag met De Busser tussen de palen…dat spreekt…”