'Jeugd betrekken bij carnaval'; ADA Valkenswaard 66 jaar

Een Striepersgats carnaval zonder de plaatselijke carnavalsvereniging 'Anders Dan Anders' (ADA) lijkt ondenkbaar. Al 66 jaar is de club actief om het Valkenswaardse carnavalsfeest een aantrekkelijk aanzien te geven. Zondag viert het gezelschap het 66-jarig bestaan onder het motto 'Carnaval uit de oude doos'.

De start van het Valkenswaardse carnavalsfeest ligt bij de oprichting van ADA. In januari 1952 gaf deze eerste plaatselijke carnavalsclub aan aspiraties te hebben om 'de carnavalsviering in Valkenswaard te bevorderen'. Pas drie jaar later presenteerde de club, zonder erkenning door het gemeentebestuur van Valkenswaard, Prins Pypliano (Jacques Huibers) als de eerste 'Prins van Striepersgat'.

Rijke historie

"Het heeft vervolgens tot 1959 geduurd aleer de Striepersgatse prins op het Valkenswaardse gemeentehuis gepresenteerd mocht worden", blikt voorzitter Pieter Mikkers (54) terug. Hij is trots op de rijke historie van de club. De helft van het aantal jubileumjaren is hij al lid van ADA. Gezien de vele initiatieven van de voorbije 66 jaren voelt hij zich met zijn club vooral ook verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het carnavalsfeest. Vooral gericht op de jongeren. ,,Wij werken daar al enkele jaren aan. Sinds de eeuwwisseling kennen we het kinderlidmaatschap. En nu we zijn zover dat we een drie-generatiebestuur hebben. Mensen van vóór en kort ná 1980 én de huidige twintigers."

Secretaris Inge Ketting (54) is sinds acht jaar lid van ADA en merkte al snel dat de invloed van de jeugd bijzonder is. ,,Ze tonen bereidheid tot luisteren. En ze hebben het verenigingsgevoel. Er zijn vriendenclubs ontstaan ook buiten carnaval."

Trots

Indertijd werd ze met haar partner lid van ADA vanwege de historie en de culturele waarden van de vereniging. ,,Het is van belang dat die ook samengaan met vernieuwingen. Respect voor verleden en heden." Het jubilerende ADA heeft zijn carnavalssporen verdiend. Toonaangevend tot aan de oprichting van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, initiatiefnemer van de carnavalszittingen, al 66 jaar succesvol deelnemer aan de plaatselijke carnavalsoptochten, de drijvende kracht achter de Elfkroegentocht op carnavalmaandag en als pronkstuk initiatiefnemer/ organisator van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten. Al ruim vijftig jaar en steeds in hun verenigingslokaal zaal Lavrijssen. Pieter Mikkers spreekt er met trots over en bewaakt de al jaren gehanteerde opzet: ,,Echt in de ton, verplicht een typetje uit te beelden, altijd aan tafels in het café en met gewoon een biertje in de hand."

Ook bij Inge Ketting is het ADA-virus aanwezig. ,,We zijn er niet alleen maar voor de leden van ADA. We voelen ons nog steeds verantwoordelijk voor de plaatselijke carnaval."

'Zes keer elf jaar CV Anders Dan Anders' wordt zondag gevierd met een receptie in zaal Lavrijssen van 13.49 tot 15.11 uur. Aansluitend is er een feestmiddag. Toegang is gratis.