“Jouw pillen hadden een nieuwe festivaldode kunnen veroorzaken”: vrouw (20) krijgt werkstraf nadat ze xtc binnensmokkelt op Rampage Open Air

“Je beslist zelf over je gezondheid, maar in deze heb je niet aan de gezondheid van anderen gedacht.” De rechter toonde zich streng voor een 20-jarige vrouw, die betrapt werd toen ze liefst 186 xtc-pillen probeerde binnen te smokkelen op het festival Rampage Open Air. Maar acht maanden cel, zoals de procureur vroeg, hoefde dan ook weer niet.

In het weekend van 30 juni tot en met 2 juli vormde het Lommelse Kristalpark opnieuw het decor van Rampage Open Air, het grootste drum-’n-bassfestival ter wereld. Een festival dat een 20-jarige vrouw uit het Gentse niet wilde missen. Samen met een hele hoop vrienden en haar partner was de jonge vrouw klaar voor een weekend vol muziek, sfeer en gezelligheid. Tot ze aan de inkom onderworpen werd aan een drugscontrole. De snuffelhond gaf aan dat er iets in haar rugzak zat, en dat bleek ook te kloppen. In haar slaapzak en schoenen troffen de agenten een grote hoeveelheid xtc-pillen aan.

“Maar die tas was van mijn vriend”, beweerde de Gentse tijdens de behandeling van haar zaak in de correctionele rechtbank in Hasselt. “Ik wist wel dat er xtc-pillen in zaten, maar niet hoeveel.” Het bleken er liefst 186 te zijn. De jonge vrouw probeerde uit te leggen dat die pillen bestemd waren voor eigen gebruik, maar ook dat haar toenmalige vriend de intentie had om een deel te verkopen.

Ik zou zelfs durven pleiten dat dit, gezien haar jonge leeftijd, nog een late jeugdzonde is Advocaat van beklaagde

“Zij draagt nu de gevolgen van de handelingen en plannen van haar vriend”, aldus de advocaat van de jonge vrouw. “Ze heeft een naïeve en domme beslissing gemaakt, maar zij had zelf niet de intentie om te verkopen. Ik zou zelfs durven pleiten dat dit, gezien haar jonge leeftijd, nog een late jeugdzonde is.”

“Liefde maakt blijkbaar blind?”, reageerde de Hasseltse strafrechter. “Het was een zeer domme zet van mij”, knikte de beklaagde. “Wij hebben hier ook ruzie over gemaakt en vormen intussen geen koppel meer.”

Boete

Gezien haar jonge leeftijd, blanco strafblad en de impact die de hele situatie op de vrouw gehad heeft, vroeg haar advocaat strafopschorting of een werkstraf. De procureur vorderde echter een celstraf van acht maanden en een boete van 8.000 euro. “Gezien de grote hoeveelheid pillen”, klonk het. Maar voor de rechter volstond een werkstraf van 80 uur, al kreeg de twintiger daar wel de gevraagde boete bovenop. Daarnaast werden de xtc-pillen uiteraard verbeurd verklaard.

Al bij al komt de vrouw dus goed weg, maar niet zonder dat de rechter de gevaren van drugs nog eens onderstreepte. “Drugs leiden tot randcriminaliteit en maatschappelijke overlast”, klonk het. “Er vallen ook doden op festivals door overdosissen. Dat had ook kunnen gebeuren door de pillen die jij mee binnenbracht. Je beslist zelf over je eigen gezondheid, daar heb ik niks over te zeggen. Maar door zoveel pillen op een festival binnen te brengen, denk je ook niet aan de gezondheid van anderen.”

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.