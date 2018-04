Kelly van den Boogaard: Op Were Di in Valkenswaard is musicalliefde ontstaan

Van partytent naar festival: Kwalleballen in Dommelen

8 april DOMMELEN - Ooit begonnen als een grap, is het Kwalleballen in Dommelen nu een volwaardig festival te noemen. Het aantal geparkeerde auto’s in de wei aan de overkant en de vele fietsen voor de tent, verraden het grote aantal bezoekers. Tijdens het eerste echte lenteweekend van dit jaar weten veel mensen het inmiddels in de verre omstreken bekende festival te vinden.