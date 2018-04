Kinderlokker Dommelen had ook porno op pc

Dommelen was afgelopen herfst in rep en roer toen bleek dat een man (34, Valkenswaard) op klaarlichte dag een jongentje had betast. Dankzij de omwonenden van het park kon de politie de verdachte snel oppakken: agenten belden meteen aan bij huizen met camera’s op de gevel en keken binnen meteen de beelden uit, in plaats van ze dagen later op te vragen en te onderzoeken.