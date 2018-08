Kinderopvang bij de boer in Valkenswaard

Poll Kinderdag­ver­blij­ven Zuid­oost-Bra­bant: 'Vaccinatie­be­wijs hoeft hier niet'

9:54 EINDHOVEN/HELMOND - Kinderdagverblijven in Zuidoost-Brabant vragen doorgaans bij de intake of een kind is gevaccineerd tegen gevaarlijke ziektes. Ouders verplichten het te melden, zoals belangenvereniging voor ouders in de opvang Boink wil, is niet aan de orde.